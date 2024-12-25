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        Güvenlik güçlerinin mağarada yaralı halde bulduğu dağ kedisine özenle bakılıyor

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Güvenlik güçlerince Irak sınırında yürütülen operasyon sırasında mağarada yaralı halde bulunan dağ kedisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:08
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        Güvenlik güçlerinin mağarada yaralı halde bulduğu dağ kedisine özenle bakılıyor
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Güvenlik güçlerince Irak sınırında yürütülen operasyon sırasında mağarada yaralı halde bulunan dağ kedisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Sınırda yapılan terör operasyonları kapsamında bir mağarada arama yapan güvenlik güçleri, yaralı haldeki dağ kedisini buldu.

        Burada ilk müdahaleyi yapan güvenlik güçleri, yaralı kediyi YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırdı.

        Merkezde tedavisine başlanan ve özenle bakımı yapılan dağ kedisinin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınması bekleniyor.

        Merkezin müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nda bulunan bütün hayvanların bakımını ve tedavisini yaptıklarını söyledi.

        Havza'nın bozulmamış yapısı ve coğrafyası nedeniyle yaban hayvanları bakımından zengin bir bölge olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

        "Güvenlik güçleri tarafından bir mağarada yaralı halde bir kedi bulunmuş. Buradan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. İlk bakımını yaptıktan sonra bize getirdiler. Biz de dağ kedisi olduğunu anlayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne haber verdik. Bu çok az görünen, insanlarla çok az temasa geçen bir kedi türü. Dağ kedisi, yabani bütün kedilerin atası olarak bilinir. Genellikle dağlık, mağara ve taşlık alanlarda yaşarlar. Kedinin ilk bakımının orada yapılması, kurtulmasına vesile olmuş. Bize geldiğinde göz kapaklarında kıvrılma vardı. Yoğun bir çalışma sonucu tedavisini yaptık. Rehabilitasyonu tamamladıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün vereceği karar doğrultusunda hareket edeceğiz."

        Dağ kedilerinin yabani olmaları ve dağda yaşamaları nedeniyle az görüldüğünü anlatan Aslan, ekolojik dengenin devamlılığında, habitatın oluşturulmasında çok büyük öneme sahip olduklarını ifade etti.

        Kedinin Batı Asya türünde olduğunu ifade eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Buradaki kedimiz Batı Asya türünün bütün özelliklerini taşımakta. Biraz bakım yaptıktan sonra evcilleşme durumu da olabilir çünkü evcilleşmeye yakın. Merkezimizin yaban hayvanı popülasyonu fazla. Daha önce saz kedisi, vaşak, kurt, ayı gibi hayvanları tedavi ettik ama ilk kez bir dağ kedisi geldi. Bu hayvanı da tedavi edip rehabilitasyonunu tamamladıktan sonra doğada görmek isteriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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