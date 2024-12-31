Van'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

Van'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfınca "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Programda konuşan AGD Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, programın ülke genelinde 600'den fazla noktada yapıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlatan Gündüz, "Programlarımızın konseptine Kudüs Gecesi'ni bir kez daha eklemiş bulunmaktayız. Bu bağlamda Mekke'nin Fethi'ni anarken aynı zamanda Mekke'den Kudüs'e bir köprü kuracak ve 451 gündür Gazze'de devam eden şanlı cihadımızın izzetini bir kez daha kuşanacağız. Gazze'nin içi dağlarla dolu. Orada bulunan dağ gibi yiğitlere selam olsun." ifadelerini kullandı.