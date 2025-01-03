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        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:27 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:27
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        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yapan ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Gözaltına alınan M.H, işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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