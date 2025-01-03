Van'da tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarıyla ilgili toplantı yapıldı

Tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarının konuşulduğu toplantıda DSİ Bölge Müdürü Cihan Aksoy, projelerle ilgili sunum yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Ozan Balcı başkanlığında Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğünde toplantı yapıldı.

Van'da tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

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