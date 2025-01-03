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        Van'da tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarıyla ilgili toplantı yapıldı

        Van'da tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:49 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:49
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        Van'da tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarıyla ilgili toplantı yapıldı
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        Van'da tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Ozan Balcı başkanlığında Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğünde toplantı yapıldı.

        Tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarının konuşulduğu toplantıda DSİ Bölge Müdürü Cihan Aksoy, projelerle ilgili sunum yaptı.

        Toplantıda tarımsal sulama projelerinin tamamlanması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

        Toplantıya, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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