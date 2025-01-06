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        Van'da haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 313 kişi yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 313 kişi yakalandı, 59'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:21
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        Van'da haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 313 kişi yakalandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 313 kişi yakalandı, 59'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda 270 bin 689 kişi ve 259 bin 154 aracın sorgulaması yapıldı.

        Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 313 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 59'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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