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        Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Tuşba ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:49
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        Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Tuşba ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince Tuşba ilçesinde tespit edilen adreste yapılan kontrollerde, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Düzensiz göçmenler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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