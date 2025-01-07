Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince Tuşba ilçesinde tespit edilen adreste yapılan kontrollerde, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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