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        Van'da yolcu otobüsünde 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:10
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        Van'da yolcu otobüsünde 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Ünseli Mahallesi'ndeki yol kontrolleri sırasında durdurdukları otobüste arama gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, muavin kıyafeti giydirilmiş 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bunun üzerine gözaltına alınan E.T. ve M.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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