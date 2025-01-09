Van'da yolcu otobüsünde 3 düzensiz göçmen yakalandı

Bunun üzerine gözaltına alınan E.T. ve M.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Ünseli Mahallesi'ndeki yol kontrolleri sırasında durdurdukları otobüste arama gerçekleştirdi.

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