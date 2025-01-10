Van'daki Muradiye Şelalesi kısmen dondu

Van'ın Muradiye ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Muradiye Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünen şelale, kışın da hem bembeyaz kar örtüsü arasında akan suyu hem de buz tutan kısımlarıyla ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, kısmen buzla kaplanan şelaleye gelen vatandaşlar, kırağı düşen ağaçları, bembeyaz kar örtüsüyle oluşan manzarayı görüntüledi.