Sağlık Bakanı Memişoğlu, Van'da "İhtisas Akademi Açılış Konferansı"na katıldı:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Çalışmalıyız, üretmeliyiz ve güçlü olup birlikte hareket etmeliyiz. Üretirseniz, kötülükten ya da kötü bir medeniyetten daha iyi olursanız, onu yenebilir ve üstesinden gelebilirsiniz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Van'daki programları kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde, Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen "İhtisas Akademi Açılış Konferansı"na katıldı.

Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Memişoğlu, programda gençlere tecrübelerini anlatacağını söyledi.

Sorgulayan, araştıran, bilim ve bilgiyle hareket eden bir neslin var olduğunu belirten Memişoğlu, "Bu, çok önemli. Bunu yaparken de değerlerimizi, geçmişimizi, medeniyetimizin kültürünü devam ettirip ona bağlı kalan bir neslimiz de var. TÜGVA, bu tarafıyla hem değerlerini kaybetmeyen hem sorgulayan hem de çalışan, üreten bir gençlik ve gelecekte ülkeyi yönetecek insanlar yetiştirmek için çaba harcıyor." diye konuştu.

Gençlere internet ve sosyal medya bağımlılığı konularında dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle internetten, sosyal medyadan sonra herkesle muhatap olabilirsiniz. Hiç tanımadığınız insanlarla çok samimi bir diyaloğa girebilirsiniz. Tam tersine, kötü niyetli insanlarla da muhatap olup onları iyi niyetli sanabilirsiniz çünkü özellikle benim söylediğim, artık candan cana değil, camdan cama daha çok iletişim olduğu için o cam, bazen kötülükleri de örtebilir, sizi iyi gibi gösterebilir. Onun için sizlere tecrübelerimizi, yaşanmışlıkları aktaracağız. Sizler de bu kadar çok verinin, bilginin etkilediği kendi analizinizi yapacak ve kendi yolunuza gideceksiniz. Biz bu yolun doğru, dürüst ve iyi olması için çabalıyoruz ama sizler bunu yapacaksınız. Biz sadece size fikirler ve yaşadıklarımızı söyleyeceğiz. Bunu gerçekleştirecek olan sizlersiniz."

- "Çalışmalıyız, üretmeliyiz ve güçlü olup birlikte hareket etmeliyiz"

Bugün insanları birbiriyle çatıştıran, kavga ettiren, katlettiren, katleden, bunun üzerine köleleştirip sömüren ve onlardan elde ettikleriyle kendisini zenginleştirip güçlü hale getiren bir dünya düzeninin olduğunu vurgulayan Memişoğlu, kötülere karşı atılacak adımların iyi bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Vahşi düzenden faydalananlara karşı birlik olunması gerektiğinin altını çizen Memişoğlu, "Kötülük kötülüğünü yapacak. Vahşi düzenden faydalananlar, o düzenden faydalanmaya devam etmeye çalışacaklar ama bizler iyi taraf olarak, iyi olan medeniyet olarak veya gerçekten insani inancı gereği, insana, kul hakkına en küçük şeye bile dikkat eden bir medeniyetin fertleri olarak ne yapmalıyız? Çalışmalıyız, üretmeliyiz ve güçlü olup birlikte hareket etmeliyiz. Üretirseniz, kötülükten ya da kötü bir medeniyetten daha iyi olursanız, onu yenebilir ve üstesinden gelebilirsiniz. Çalışmazsanız, birlikte hareket etmezseniz ve üretmezseniz, kötülükten daha fazla çalışıp kötülüğü yenmezseniz o zaman bu düzen devam edecek. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyük' dediği esasında budur. Üretmemiz lazım." ifadelerini kullandı. "Kötülük medeniyetine karşı mücadele eden bizler, üretirken, çalışırken veya birlikte olmaya çalışırken, farklılıklarımızı birleştirip onları zenginlik ve güç haline getirmeye çalışırken karşı taraf duracak mı?" diye soran Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hele siz 'Dünya beşten büyük' hedefini ortaya koyduktan, 'ben buna isyan ediyorum, itiraz ediyorum' dedikten sonra bir toplum, ülke, lider ve bir dava olarak, karşı tarafın 'Ha ne güzel' diyeceğini mi sanıyorsunuz? Demeyecek. Bizi birbirimize düşürecek, ayrıştırmaya çalışacak, enerjimizi birbirimize harcamaya çalıştıracak. Bizi Türk, Kürt, Müslüman, dinli, dinsiz, sağ, sol diye ayrıştıracak. Bu net. Hiçbirimizin bu oyuna gelmemesi lazım. Allah'a hamdolsun da gelmiyoruz. Hatamız, yanlışımız olabilir. Birbirimizi eleştirecek taraflarımız da olabilir ama bugün birlikte hareket etme zamanı. Bir olma, daha çok üretme, çalışma ve birbirimize sarılma zamanı." - "Van'ın ve ülkenin önünü açmaya çalışıyoruz" Van Valisi Ozan Balcı ise gençlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Van'da bütün arkadaşlarımızla uyum içinde hayata dair her alana dokunuyoruz. Türkiye'nin ufkunun çok açık olduğunu düşünüyoruz. Biz de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Van'ın ve ülkenin önünü açmaya çalışıyoruz. Sadece Van'a değil çevresindeki 2,5 milyon insana sağlık hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.