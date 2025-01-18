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        Van'da Filistin'e destek konvoyu oluşturuldu

        Van'da Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:45
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        Van'da Filistin'e destek konvoyu oluşturuldu
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        Van'da Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

        İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı önünde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarında Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşyol Meydanı'na geldi.

        Burada grup adına açıklama yapan platform başkanı Hayati Beyde, Gazze kardeşlerine herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti.

        Gazze'de büyük bir kahramanlık örneğinin sergilendiğini belirten Beyde, "Gazze'de savaşan kahramanlar söyleyecek sözü en iyi şekilde yerine getirdiler. Onların ev yapmak, silah almak, çocuklarına bakmak ve devletlerini yeniden ayağa kaldırmak için desteğe ihtiyaçları var. Maddi gücü olan parasıyla ve kalem gücü olan yazısıyla bu sürece destek vermelidir. Bundan sonraki işimiz daha ağır olacak. Bu soğuk havada burada bulunup destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Kendi devleti ve milleti için savaşan ve şehit olan kahramanlara selam olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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