Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 30 yaşındaki hamile kadının, Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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