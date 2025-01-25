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        Van'da yarıyıl tatilini fırsat bilen öğretmenler, anaokulunu güzelleştiriyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın İpekyolu ilçesinde yarıyıl tatilini fırsat bilen idareci ve öğretmenler, görev yaptıkları Şevkat Anaokulu'nu güzelleştirmek için koridor ve sınıfları boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:03
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        Van'da yarıyıl tatilini fırsat bilen öğretmenler, anaokulunu güzelleştiriyor
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın İpekyolu ilçesinde yarıyıl tatilini fırsat bilen idareci ve öğretmenler, görev yaptıkları Şevkat Anaokulu'nu güzelleştirmek için koridor ve sınıfları boyadı.

        Okulun idareci ve öğretmenleri, minik öğrencilerinin daha ferah ve temiz ortamda eğitim görmesi için yarıyıl tatilinde çalışma başlattı.

        Temin ettikleri boya ve malzemelerle okulun duvarlarını boyayan, sıraları temizleyen eğitim neferleri, oyun grupları ve eğitim materyallerini de düzenledi.

        Güç birliği yaparak okulu yeni görünüme kavuşturmaya çalışan öğretmenler, yarıyıl tatilinin ardından dersbaşı yapacak öğrencilerine daha temiz ortam oluşturuyor.

        Okul Müdürü Yahya Borazan, AA muhabirine, okulu eğitime hazırlamak için yarıyıl tatilini fırsat olarak gördürdüklerini söyledi.

        Öğretmenlerin büyük fedakarlık yaptığını belirten Borazan, şunları kaydetti:

        "Anaokulumuz, Van'ın en kalabalık okullarından biri. 8 derslikte 457 öğrenciye eğitim veriyoruz. Buraya atandığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çok güzel ortamımız var. Geçen yıl da okulumuzun bakımını yapmıştık. Karneleri dağıttıktan sonra 16 öğretmenimizle çalışmaya koyulduk.

        Müsait olan arkadaşımız okula gelerek çalışmalara katılıyor. Elimizden geldiğince okulumuzu daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Okul idaresi olarak her gün buradayız. Sabah 09.00'da geliyoruz, işlerimiz bitene kadar kalıyoruz. Tatilin ardından öğrencilerimiz daha temiz ortamda dersbaşı yapacak. Destek veren öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim."

        - "Okulumuzun bakımı için meslektaşlarımızla omuz omuza verdik"

        Okul Öncesi Öğretmeni Sümeyra Tokmak ise meslektaşlarıyla okulun bakımını ve temizliğini yaptıklarını ifade etti.

        Öğrencilerin güzel ve temiz ortamda eğitim almasını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Tokmak, "Okulumuzun eksikliklerini Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle tamamladık. Öğrencilerimiz çok hareketli, her yere temas ediyorlar. Bu yüzden sınıfların temiz olması gerekiyor. Öğretmenler olarak biz de buna çok önem veriyoruz. Yaz tatilinde de okulumuzun bakımıyla ve temizliğiyle ilgileniyoruz. Bunu gönüllü olarak yapıyoruz." şeklinde konuştu.

        Öğretmen Esin Kızılay da okula çocuklarıyla geldiğini belirterek, "Anaokulu ortamını çok seviyorlar. Okulumuzun bakımı için meslektaşlarımızla omuz omuza verdik. Eksiklikleri giderdik, boyayla temizliğini yaptık. Öğrencilerimizin daha temiz ortamda eğitim görmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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