AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresine katıldı.

Nur Tatar Spor Salonu'ndaki kongrede konuşan Kaya, Van'da bugüne kadar AK Parti'nin başarısı için emek veren teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Van'ın, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönülden desteklediği ve en güzel hizmetleri yapmak için tüm kadrolarıyla seferber olduğu bir il olduğunu belirten Kaya, kentin AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar aldığı mesafeyi Vanlıların çok iyi bildiğini vurguladı.

"Hakkarililerin gelini olarak, eşinin ailesi Van'da yaşayan bir kardeşiniz olarak her geldiğimde Van'daki gelişmeleri görüyorum." diyen Kaya, AK Parti olarak "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla yola çıktıklarını anlattı.

AK Parti'nin bizatihi milletin kendisinin kurduğu bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"AK Parti sadece bir siyasi parti değil, insana hizmeti kutsal sayan bir dava hareketidir. AK Parti, partisi için gecesini gündüzüne katan, evladından, ailesinden fedakarlık yapan kahraman kadınlarımızın gece gündüz demeden çalışarak büyüterek bugünlere getirdiği bir harekettir. AK Parti'yi partilerden bir parti olarak görmüyoruz. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa onlar için dertlenen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Bugün Suriye toprakları özgürleşti. Sednaya Hapishanesi'nde binlerce insanın zulüm gördüğü o işkence odalarını gördüğümüzde dedik ki insanlık adına utanıyoruz ama Suriyeli mazlum kardeşlerimize yıllardır sahip çıkan bir Türkiye vardı. Seçim zamanı muhalefetin tüm kışkırtmalarına rağmen ensar ruhuyla kardeşlerimize sahip çıkacağız diyen bir Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadroları vardı. Aylan bebekler sahile vururken vicdanları kanamayan dünyanın bütün ülkeleri bir yana Türkiye bir yanaydı. Aylan bebekler için üzülen bizdik, onlara evini ve gönlünü açan da yine bizdik."

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ülkeye çok büyük hizmetler yaptığını belirten Kaya, "Bu milletin bağrından çıkıp 'muhtar bile olamazsın' denilip Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadroları olarak hep çok çalışmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın ülkemizi getirdiği bu noktayı daha ileriye taşımak için gecemizi gündüzümüze katıp seferberlik ruhuyla çalışmak zorundayız. Kazanımlarımıza sahip çıkmak, geriye düşmemek için birbirimizi sevmek, kucaklaşmak, kardeşliğimizi her zamankinden daha da büyütmek zorundayız. Önce teşkilat mensupları olarak birbirimizle kucaklaşıp kardeşliğimizi büyüteceğiz. Daha sonra da Van'da sıkılmadık el, kazanılmadık gönül bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. - "Birlikteliğimizi bozmayalım" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise AK Parti'nin 12 milyonu aşan üye sayısıyla bugün dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti. Ülkede kardeşlik ruhundan asla ödün vermemeleri gerektiğini vurgulayan Demiröz, "Çünkü dünyada emperyalist ülkeler, Yahudi temsilcileri bu ülkeyi bölmek için yıllarca çaba sarf ettiler, bizleri birbirimize düşürmeye çalıştılar ama sizin ferasetiniz ve bu ülkenin başındaki lider Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetiyle bu tuzağa düşmedik. Kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi bu ülkenin bir karış toprağını da kimseye vermeyeceğiz. Bundan sonra da bu yolda devam edeceğiz. Bizi temsil ettiğini söyleyen terör örgütlerinin son durumunu görüyorsunuz ne haldeler. Biraz sıkıştıkları zaman bize mi geliyorlar. Gidip Amerikan uşaklığı yapıyorlar. Onların kuyruğuna takılıyorlar. Onu bırakıyor gidip İsrail'in kuyruğuna takılıyor, ondan medet umuyor. O da olmuyor şimdi Fransızların, Almanya'nın kuyruğunda. Ne işleri var. Suriye, Irak bizim komşumuz. Bizim söz sahibi olmamız gereken yerlerde okyanus ötelerinden gelenlerin söz sahibi olması için onlar da destek veriyor." diye konuştu. Ülkedeki kardeşlik ruhunu daha da güçlendirmeleri gerektiğine dikkati çeken Demiröz, konuşmasını şöyle sürdürdü: