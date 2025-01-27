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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheliye gözaltı

        Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:50 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:50
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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheliye gözaltı
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        Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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