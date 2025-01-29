Mahallenin simgesi haline gelen 7 tonluk at heykeline gözleri gibi bakıyorlar

MESUT VAROL - Van'ın Çaldıran ilçesindeki kırsal mahallede yaşayanlar, mahallelerinin simgesi haline gelen yaklaşık 7 ton ağırlığındaki tarihi at heykeline gözleri gibi bakıyor.

Şehir merkezine 160 kilometre uzaklıktaki Tekindere Mahallesi'nde bulunan, 2 metre 50 santim uzunlukta, 1 metre 30 santim yükseklikte ve yaklaşık 7 ton ağırlığındaki bazalt taşından yapılmış at heykeli görenleri şaşırtıyor.

Mahalle muhtarı Vefa Kumaş, AA muhabirine, asırlardır mahallelerinde bulunan heykeli yerinde koruduklarını söyledi.

Heykelin mahalleyle özdeşleştiğini anlatan Kumaş, şöyle konuştu:

"Bu at heykeline dedelerimiz sahip çıktı. Şimdi de biz sahip çıkıyor, koruyoruz. Dedelerimiz çok seviyordu, biz de seviyoruz. Mahallemizin sembolü haline geldi. Herkes mahallemizi bu heykel sayesinde biliyor. Merak eden birçok kişi mahallemizi ziyaret ediyor. Heykel sayesinde mahallemiz turist çekiyor. Çocuklarımız da sahip çıkıyor. Bir proje hazırladık, inşallah daha yüksek ve korunaklı bir yere taşıyacağız."

- "Nöbet tutuyormuş gibi koruyoruz"

Mahalle sakini Serhat Kumaş da "Heykelin 700 yıllık bir hikayesi var. Asırlardır burada mahallemizin simgesi olarak duruyor. Sahip çıktığımız için yıllardır sağlam duruyor. Okulun bahçesinde olduğu için sürekli gözetimimiz altında. Nöbet tutuyormuş gibi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Heykel sayesinde çocuklarda tarihi eserlere sahip çıkma bilinci oluştuğunu belirten mahalle sakini Bahattin Çelik de "Yıllardır sahip çıkıyoruz. Dedelerimiz, atalarımız bu at heykelini korudu, şimdi de biz koruyoruz. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir yabancı gördüğümüzde hemen koşup geliyoruz." diye konuştu.

- "Alışagelen diğer mezar taşlarından daha büyük"

Tarihi eseri inceleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Başak ise bazalt taşından bir at heykeliyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Heykelin dikkat çekici olduğunu dile getiren Başak, şunları kaydetti:

"Akkoyunlular ve Karakoyunlular döneminde sahibi öldükten sonra atların kurban edildiğini biliyoruz. Atın derisi, başı, kuyruk ve ayakları mezarının başına bırakılıyordu. Sonrasında ise bunları bir heykele dönüştürerek mezar taşı olarak kullanmışlar. Buradaki heykel, alışagelen diğer mezar taşlarından boyut olarak daha büyük, yaklaşık 7 ton ağırlığında. Büyük olasılıkla önemli bir kişiye ait. Ayrıntılı incelediğimizde üzerinde at koşumları, eyer ve kılıcın işlenmiş olduğunu net görebiliyoruz. Özellikle Karakoyunlular döneminden kaldığını düşünüyoruz. Yaklaşık 700 yılık bir maziye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Büyük olasılıkla önemli bir kişiye ait bir mezar taşı. Bir an önce koruma altına alınması gerekiyor, aksi halde zarar görebilir."