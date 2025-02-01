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        AFAD ekipleri 2 bin 225 rakımlı bölgede çığda arama kurtarma eğitimi alıyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Ağrı, Sivas ve Siirt'ten gelen 35 kişilik ekiplere, olası çığ riskine karşı eğitimler veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:03 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:09
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        AFAD ekipleri 2 bin 225 rakımlı bölgede çığda arama kurtarma eğitimi alıyor
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        ORHAN SAĞLAM - Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Ağrı, Sivas ve Siirt’ten gelen 35 kişilik ekiplere, olası çığ riskine karşı eğitimler veriliyor.

        Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biri olan ve 4-5 Şubat 2020'de Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, çığın yeni acılara neden olmasının önlenmesi amacıyla başlatılan eğitimler devam ediyor.

        Meydana gelebilecek çığ vakalarında arama kurtarma çalışmalarına kısa sürede başlanması amacıyla kentteki güvenlik güçlerine eğitim veren AFAD İl Müdürlüğü, başka illerden gelen AFAD personellerine yönelik eğitim faaliyetlerini de yürütüyor.

        AFAD Başkanlığının talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında Diyarbakır, Siirt, Sivas ve Ağrı illerinden Van'a gelen 35 personel, teorik ve pratik eğitim aldı.

        İl Müdürlüğünün yerleşkesindeki eğitimin ardından Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'ne götürülen personel, karla kaplı alanda çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, ekipmanların doğru kullanımı ve arama-kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirildi.

        - "Eğitimlerimiz şubatın sonuna kadar devam edecek"

        AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine, ilin coğrafi yapısından dolayı çığların yaşandığını söyledi.

        Eğitim ve müdahale kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Ulutaş, "Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde güvenlik korucularına ve jandarma personeline çığda arama ve kurtarma eğitimleri verdik. Daha sonraki süreçlerde AFAD başkanlığımızın talimatıyla Sivas, Diyarbakır, Siirt ve Ağrı illerinden 35 personele eğitim veriyoruz. Arama kurtarma eğitimlerinin dışında çığ meydana geldiğinde havanın kötü olmasına karşı kış kampçılığı eğitimi de programda yer alıyor." diye konuştu.

        Ekiplerin sahada dinlenme veya bölgede kalmalarını gerektiren durumlarda almaları gereken tedbirler konusunda da bilgilendirildiğini anlatan Ulutaş, şunları kaydetti:

        "Geri dönme durumları olmadığı zamanlarda verdiğimiz eğitimlerle kar mezarı gibi yapılar yaparak kendilerini korumalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sondalama, çığ bölgesine nasıl girilir, çığ bölgelerinde sıcak, soğuk ve ılık alanların tespiti, müdahalenin nasıl yapılacağı gibi konular üzerinde bilgilendirme yapıyoruz. Eğitimlerimiz şubatın sonuna kadar devam edecek."

        - "Çığda nasıl çalışma yürüteceğimizi öğrendik"

        Siirt'ten gelen arama kurtarma teknisyeni Aslı Şen de 2 bin 225 rakımlı alanda uygulamalı eğitim aldıklarını dile getirdi.

        Çığ bölgesinde nasıl yürümeleri gerektiği, nasıl daha hızlı hareket edebilecekleri konusunda bilgiler aldıklarını anlatan Şen, "Bu eğitimlerden önce çığda ne yapmamız gerektiğini tam anlamıyla bilmediğimizi anladık. Çığ parkurları, çığda daha güvenli alanların oluşturulması ve çığda nasıl arama çalışması yürüteceğimizi öğrendik." diye konuştu.

        Diyarbakır'da 15 yıldır arama kurtarma teknisyeni olarak çalışan Abdulkadir Acun ise "Olası afetlerde koordinasyonun sağlanması, teknik malzeme kullanımı, kötü hava koşullarında ne yapmamız gerektiği konularında eğitim alıyoruz. Kar katmanları arasındaki sertliği ölçemiyorduk, aldığımız eğitim sayesinde bunları değerlendirebiliyoruz." dedi.

        Sivas'tan 15 kişilik ekiple gelen Yılmaz Şahinbay, alanında uzman eğitmenlerden aldıkları çığla ilgili eğitimlerin çok faydalı olduğunu vurguladı.

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