Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:AdilcevazSpor Salonu
Hakemler: Seçkin Yener, Furkan Salduz
TÜRŞAD: Gjorgi Gjorgiev, Vefa Yılmaz, İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koc, Marko Bojic (Gjorgi Gjorgiev, Yusuf Eken, Taha Erdem, Burak Mert, Berke Eray Yetkin)
İstanbul Gençlik Spor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Mejias, Bahadır Kuyucu, Abdulsamet Yalçın, Sadık Efe Özbey, Orçun Ergün (Abdulsamet Yalcin, Mert Nevzat Gunes, Cansin Ogbai Enaboifo)
Setler: 17-25, 22-25, 26-24 16-25
Süre: 123 dakika
BİTLİS
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.