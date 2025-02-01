Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 17:25 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        ABONE OL

        Salon:AdilcevazSpor Salonu

        Hakemler: Seçkin Yener, Furkan Salduz

        TÜRŞAD: Gjorgi Gjorgiev, Vefa Yılmaz, İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koc, Marko Bojic (Gjorgi Gjorgiev, Yusuf Eken, Taha Erdem, Burak Mert, Berke Eray Yetkin)

        İstanbul Gençlik Spor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Mejias, Bahadır Kuyucu, Abdulsamet Yalçın, Sadık Efe Özbey, Orçun Ergün (Abdulsamet Yalcin, Mert Nevzat Gunes, Cansin Ogbai Enaboifo)

        Setler: 17-25, 22-25, 26-24 16-25

        Süre: 123 dakika

        BİTLİS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de minibüste 15 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de minibüste 15 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
        Van'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
        Başkale'de trafo, alev alev yandı
        Başkale'de trafo, alev alev yandı
        AFAD ekipleri 2 bin 225 rakımlı bölgede çığda arama kurtarma eğitimi alıyor
        AFAD ekipleri 2 bin 225 rakımlı bölgede çığda arama kurtarma eğitimi alıyor
        'Akdamar Adası'na zarar veren tavşanlara acil çözüm bulunmalı'
        'Akdamar Adası'na zarar veren tavşanlara acil çözüm bulunmalı'
        Van'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 2 düzensiz göçmen yakalandı