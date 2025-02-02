Van'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Van'ın Gevaş ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Van'ın Gevaş ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yuva Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 AEC 894 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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