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        Van'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Van'ın Gevaş ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 23:25 Güncelleme: 02.02.2025 - 23:25
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        Van'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Van'ın Gevaş ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yuva Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 AEC 894 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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