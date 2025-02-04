Erciş'te kan bağışında bulunanlara oyuncak hediye edildi

Van'ın Erciş ilçesinde kan bağışında bulunanlara, hayırsever iş insanı Necati Uçar'ın desteğiyle oyuncak hediye edildi.

Türk Kızılay'ı tarafından kaymakamlık binası önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya destek vererek bağışta bulunan vatandaşlara çocukları için oyuncak hediye edildi.

Erciş Kızılay Şube Başkanı Kurbani Özdaş, kan bağışı kampanyasının devam ettiğini söyledi.

Kan bağışında bulunanlara oyuncak hediye edildiğini belirten Özdaş, "Düzenli olarak kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Alınan kanlar başkalarına sağlık oluyor. Bugün de iş insanı Necati Uçar'ın gönderdiği oyuncakları bağışçılarımızın çocuklarına hediye diyoruz." dedi.

Kan bağışında bulunan Engin Matur ise "Şimdiye kadar sekiz kez kan bağışında bulundu. Bugün de çocuklarımıza sürpriz yaptılar. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.