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        Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:49 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:49
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        Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları iki otomobilde kimlik kontrolü yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli hakkında "ev hapsi" kararı verilirken, 3 şüpheliye de adli kontrol şartı uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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