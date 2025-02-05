Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli hakkında "ev hapsi" kararı verilirken, 3 şüpheliye de adli kontrol şartı uygulandı.

Bu kapsamda, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları iki otomobilde kimlik kontrolü yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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