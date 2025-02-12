"Delil avcısı" polisler her detayı titizlikle inceleyerek olayları aydınlatıyor

BAHAR TANRITANIR - Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, asayiş olaylarının aydınlatılmasında kritik öneme sahip delillere ulaşabilmek için her detayı titizlikle araştırıyor.

Olay Yeri İnceleme Şubesi bünyesinde görev yapan 41 kişilik uzman ekip, kent merkezi ve çevre illerdeki cinayet, gasp, yaralama, hırsızlık ve trafik kazası gibi her türlü asayiş olayında görev yapıyor.

Olayların yaşandığı bölgeye giderek delil niteliği taşıyabilecek her türlü delil, iz, emare ve bulgunun tespiti, kayıt altına alınması, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini yerine getiren "delil avcıları", bu çalışmaları yürütürken teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.

Topladıkları bulguları kriminal laboratuvarda biyolojik, balistik ve kimyasal analizlerden geçirip en ince ayrıntısına kadar inceleyen ekipler, bu sayede olayların aydınlatılmasında ve faillerin yakalanmasında etkin rol oynuyor.

"Kusursuz olay, izsiz suç yoktur" parolasıyla çalışma yürüten ekipler, geçen yıl 722 şüphelinin parmak izinden yola çıkarak 574 olayın aydınlatılmasına öncülük etti.

- Parmak izlerinden 840 kişinin farklı kimlik kullandığı belirlendi

Olay Yeri İnceleme Şubesinde görevli Başkomiser Ceyhun Uysal, AA muhabirine, suçların aydınlatılmasında milli teknoloji imkanlarının kullanıldığını söyledi.

Sürekli görev başında olduklarını belirten Uysal, şu bilgileri verdi:

"Ekipler olay yerine gelerek bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırmalar yapar, fotoğraf ve kameralarla çekimler gerçekleştirir. Olay yerinde bulguları toplar ve gerekli inceleme raporunu hazırlayarak ilgili birimlere sevk eder. Bulgular üzerinde vücut izi incelemesi gerektiğinde, kimyasal yöntemlerle vücut izi geliştirilir. İzler, Adli Görüntüleme Büro Amirliğince teknik fotoğraflama yapılarak kayıt altına alınır. Fotoğraflanan izler, biyometrik veri yönetim sistemine yüklenir ve Kimlik Tespit Büro Amirliği, izlerin kimliğini tespit ederek ilgili birimlere bildirir."

Vatandaşların olaylara müdahale etmeden önce sakinliklerini koruyarak emniyet güçlerine haber vermesi gerektiğine vurgu yapan Uysal, şunları kaydetti: