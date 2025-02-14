Gürpınar'da "Tatilde Camiye Gel, Hediyeni Kap" projesi sona erdi

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Gürpınar Şubesi tarafından organize edilen proje kapsamında, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik namaz etkinliği düzenlendi.

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