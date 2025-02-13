Bahçesaray'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

İlçede kar, buzlanma ve sis nedeniyle 14 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

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