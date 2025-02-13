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        Bahçesaray'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:15 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:15
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        Bahçesaray'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

        İlçede kar, buzlanma ve sis nedeniyle 14 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildi.

        Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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