Bahçesaray'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.
İlçede kar, buzlanma ve sis nedeniyle 14 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildi.
Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.
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