Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 988 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 988 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 988 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 988 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 74 mahalle ile 161 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kent merkezi ve Başkale ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının ardından cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı.

        Esnaf da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

        - Hakkari

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile çatılarda kar temizliği yaptı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 284 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye ve Karayolları ekipleri de kent merkezi ve ana güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Yüksekova'da etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.

        Vatandaşlardan Barış Sürek, "Dün hava güneşliydi, kar yağışı bizim için sürpriz oldu. Diyarbakır'a gidecektim. Yağıştan dolayı gidip gitmeyeceğimiz belli değil." dedi.

        - Muş

        Muş'ta dün gece etkisini artıran kar nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı, kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

        Bazı araçların karla kaplandığı kentte, esnaf da iş yerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün gece kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

        Kar nedeniyle 250 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, yolların açılması için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

        Malazgirt Karayolları 116. Bölge Şefliği ekipleri de dün geceden itibaren ana arterlerde yol açma çalışması yaptı.

        Yetkililer, vatandaşları don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        - Bitlis

        Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda karla temizleme çalışması başlattı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan dolayı 219 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığını ifade eden Kurtkan, yolları kısa sürede açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Ahlat ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Vatandaşlardan Semih Bahadur, dün geceden bu yana kar yağışının etkili olduğunu belirterek, kar sonrası güzel görüntülerin oluştuğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?

        Benzer Haberler

        Van Bahçesaray'da okullara 'kar' tatili (2)
        Van Bahçesaray'da okullara 'kar' tatili (2)
        Van Bahçesaray'da okullara 'kar' tatili
        Van Bahçesaray'da okullara 'kar' tatili
        Bahçesaray'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Bahçesaray'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
        Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
        Van'da Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı tale...
        Van'da Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı tale...
        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi