Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak amacıyla yürütülen dip çamuru ve balçık temizleme çalışmalarına yeniden başlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar, çok sayıda iş makinesi ve personelle yürütülüyor.

Belediyenin idari gücü ve öz kaynağıyla sürdürülen çalışmalarda, 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Yaşar Kemal Parkı ile Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki 3'üncü etapta yürütülen çalışmalar tamamlandı.

2021'de başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması planlanıyor.