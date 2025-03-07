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        Engelini aşıp iki üniversite bitiren anne, çalışma azmiyle örnek oldu

        NAZLI TİMUR - Van'ın İpekyolu ilçesinde azimle çalışarak iki üniversite bitiren 3 çocuk annesi süreğen ve ortopedik engelli Bedia Koçak, belediyenin santral birimindeki görevini severek yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:48
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        Engelini aşıp iki üniversite bitiren anne, çalışma azmiyle örnek oldu
        ABONE OL

        NAZLI TİMUR - Van'ın İpekyolu ilçesinde azimle çalışarak iki üniversite bitiren 3 çocuk annesi süreğen ve ortopedik engelli Bedia Koçak, belediyenin santral birimindeki görevini severek yapıyor.

        Hacıbekir Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki yüzde 87 süreğen ve ortopedik engelli Koçak, tüm zorlukların üstesinden gelerek "engelleri aşan" bir başarı hikayesine imza attı.

        İlkokul, ortaokul ve liseyi engelinden dolayı zorluklarla okuyan Koçak, hayali olan üniversiteyi kazanmak için sınavlara hazırlandı.

        2017'de kazandığı Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programını başarıyla bitiren Koçak, aynı üniversitede 2022'de Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nü tamamladı.

        İki yıl önce Van Büyükşehir Belediyesi'nde santral görevlisi olarak çalışma hayatına adım atan Koçak, hayatındaki zorluklara karşı gösterdiği mücadele azmiyle çevresine örnek oldu.

        - "Hiçbir şekilde kendimi engelli olarak görmüyorum"

        Koçak, AA muhabirine, zorlu süreçlerden geçmesine rağmen her zaman hayata pozitif bakmayı başarabildiğini söyledi.

        Azimle her şeyin üstesinden gelinebileceğini belirten Koçak, "Tüm engelli kadınların ayakları üzerinde durması gerekiyor. Eğitimin önünde hiçbir şey engel değil. Her kadın özel. Çocuklarım için ayakta kalmaya çalışıyorum. Her annenin çocukları için bir şeyler yapması gerekiyor." dedi.

        Engel durumuna bakmaksızın tüm engellilerin hayallerinin peşinde koşması gerektiğine vurgu yapan Koçak, şunları kaydetti:

        "Özellikle kadın engellilerin sosyalleşmesi gerekiyor. Evde kalmamaları, bir yerde çalışmasalar bile sosyalleşmeleri lazım. Engelli anneler, evden dışarıya çıkmaya çekiniyorlar. Engel durumlarına bakmamaları gerekiyor. Bütün engelli kadınlar için söylüyorum. Sosyalleşmezsek, sürekli evde kalırsak çocuklarımıza kötü örnek oluruz. Çocuklarımız bizden etkileniyor. Engelime rağmen iki üniversite bitirdim. Şu an formasyon alıyorum. Sabah işime geliyorum, akşam formasyon almaya gidiyorum. Haftada bir gün staja gidiyorum. Bu, beni ferahlatıyor, mutlu ediyor. Hiçbir şekilde kendimi engelli olarak görmüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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