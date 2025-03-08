Van'da engellilere yönelik destekler sürüyor

Vatandaşlar, desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda dar gelirli vatandaşlara tekerlekli sandalye, medikal malzeme ve çeşitli destekler sağlanıyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, engellilerden gelen başvuruları inceleyerek ailelerin durumunu yerinde tespit ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışma yürütülüyor.

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