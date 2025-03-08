Van'da engellilere yönelik destekler sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi, engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışma yürütülüyor.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, engellilerden gelen başvuruları inceleyerek ailelerin durumunu yerinde tespit ediyor.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda dar gelirli vatandaşlara tekerlekli sandalye, medikal malzeme ve çeşitli destekler sağlanıyor.
Ekiplerce tespit edilen 4 engelli vatandaşa daha tekerlekli sandalye teslim edildi.
Vatandaşlar, desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
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