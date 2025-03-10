Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencilerle buluşuyor

        Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan konservatuvar eğitmenleri, "Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Öğrencilerle Buluşuyor" projesi kapsamında okulları ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 22:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencilerle buluşuyor
        ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan konservatuvar eğitmenleri, "Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Öğrencilerle Buluşuyor" projesi kapsamında okulları ziyaret ediyor.

        Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2024 yılında kurulan konservatuvar, kentin kültür ve sanat hayatına yenilik katarak, yeni başlatılan proje ile okullarda kültürel programlar gerçekleştiriyor.

        Bu kapsamda Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler müzik bölümü eğitmenlerinin verdiği konserde eğlendi, şarkılara eşlik etti.

        Etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, eğitimin öncelikli işleri olduğunu söyledi.

        Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür ve turizme yaşamın her alanına dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

        "Amacımız gençleri yüreklendirmek, onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak. Türkiye'nin önü ve ufku açık. Türkiye bu coğrafyamızda güneş gibi parlıyor. Sizleri de güzel günler bekliyor. Konservatuvarımızı yaklaşık bir yıl önce kurmuştuk. Konservatuvar da güzel şehrimize değer kattı. Eğitmenlerimiz tarafından okullarımızda konserler veriliyor. Gençleri böyle Van türküleri ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimizle beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Konservatuvardaki arkadaşlara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

        Programa, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, vali yardımcıları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Yardımcısı Selma Biçek ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Van'da farklı suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı
        Van'da Yeşilay ve Kızılay iş birliğinde programlar düzenlendi
        Van'da Yeşilay ve Kızılay iş birliğinde programlar düzenlendi
        Van'da lokanta ve restoranlar denetlendi
        Van'da lokanta ve restoranlar denetlendi
        Van-Tahran tren seferleri 5 yıl aradan sonra başladı; yolcular çiçeklerle k...
        Van-Tahran tren seferleri 5 yıl aradan sonra başladı; yolcular çiçeklerle k...
        Van-Tahran tren seferleri 5 yıl aranın ardından yeniden başladı
        Van-Tahran tren seferleri 5 yıl aranın ardından yeniden başladı
        Kanyonda oluşan dev buz sarkıtlarına fotoğrafçılardan yoğun ilgi
        Kanyonda oluşan dev buz sarkıtlarına fotoğrafçılardan yoğun ilgi