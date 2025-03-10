Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencilerle buluşuyor

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan konservatuvar eğitmenleri, "Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Öğrencilerle Buluşuyor" projesi kapsamında okulları ziyaret ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2024 yılında kurulan konservatuvar, kentin kültür ve sanat hayatına yenilik katarak, yeni başlatılan proje ile okullarda kültürel programlar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler müzik bölümü eğitmenlerinin verdiği konserde eğlendi, şarkılara eşlik etti.

Etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, eğitimin öncelikli işleri olduğunu söyledi.

Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür ve turizme yaşamın her alanına dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Amacımız gençleri yüreklendirmek, onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak. Türkiye'nin önü ve ufku açık. Türkiye bu coğrafyamızda güneş gibi parlıyor. Sizleri de güzel günler bekliyor. Konservatuvarımızı yaklaşık bir yıl önce kurmuştuk. Konservatuvar da güzel şehrimize değer kattı. Eğitmenlerimiz tarafından okullarımızda konserler veriliyor. Gençleri böyle Van türküleri ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimizle beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Konservatuvardaki arkadaşlara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Programa, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, vali yardımcıları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Yardımcısı Selma Biçek ve çok sayıda öğrenci katıldı.