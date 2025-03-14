JAK timleri kayakseverlerin güvenliği için görev başında

MESUT VAROL - Van'da kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan Abalı Kayak Merkezi'nde kayakseverlerin güvenliğini Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sağlıyor.

Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, Akdamar Adası ve Kilisesi, kaleleri, kedisi ve Türkiye'nin en büyük gölüyle Van, kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra kış turizminde de öne çıkıyor.

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerinde yer alan merkez, kar kalınlığının yeteri seviyeye ulaşmasıyla 20 Şubat'ta sezonu açtı.

Özellikle hafta sonlarında yoğunluğun arttığı merkezde, insanların huzurlu ortamda vakit geçirmesi ve güvenle kayak yapabilmesi için 5 kişilik JAK timi görevlendirildi.

Merkezde 7 gün 24 saat görev başında olan ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, mahsur kalan ya da kayak yaparken düşüp yaralanan kayakseverlerin yardımına koşuyor.

Tatbikatlar yaparak her türlü olaya kısa sürede müdahale etme kabiliyetini sürekli geliştiren kayaklı ve motorize ekip, pistte devriye atarak kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlıyor.

- "Diğer kurumlarla müşterek tatbikatlar yapıyoruz"

JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Emrah Biçer, AA muhabirine, amaçlarının kış boyunca tatil ve dinlenme maksadıyla kayak merkezini ziyaret edenlerin güzel zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Görev için her zaman ekipmanlarını hazır bulundurduklarını belirten Biçer, "Çığ tehlikesi olan bölgelerde devamlı uyarılar yapılmakta, pist alanı dışında kayak yapanlar tehlikeye karşı bilgilendirilmektedir. Olası çığ düşmesi, kaybolma ve yaralanma olaylarına diğer kurumlarla birlikte hızla müdahale etmek adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde milli ekipmanlar kullandıklarını anlatan Biçer, şunları kaydetti:

"Yaralanma vakalarına kar motosikletiyle hızlıca müdahale ediliyor. Yaralının sağlık kuruluşlarına sevki sağlanıyor. Kayıp vakalarında ise vatandaşın son görüldüğü noktada çeşitli dağcılık ve kurtarma ekipmanlarını kullanmaktayız. Kayak merkezinde meydana gelebilecek kaybolma, yaralama ve telesiyej arızasında mahsur kalanların yardımına yetişmek için hızla reaksiyon göstermek adına diğer kurumlarla müşterek tatbikatlar yapıyoruz. Bu tatbikatlar diğer kurumlarla koordineyi güçlendiriyor, daha hızlı ve etkin müdahaleyi sağlıyor. JAK olarak 7 gün 24 saat esasına göre, her türlü hava koşulunda vatandaşımızın güvenle kayak yapmaları ve güzel zaman geçirmeleri adına görevimizin başındayız."