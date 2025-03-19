Van'da belediye ekipleri, parklarda temizlik ve onarım çalışması yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerin bakım ve onarımını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, havanın ısınmasıyla parklarda çalışma başlattı.

Kentteki 24 park ve 2 millet bahçesindeki çocuk oyun grupları, havuzlar, kaldırımlar, yürüyüş yolları ve bankları onaran ekipler, çöp kutularının yerlerini de düzenledi.