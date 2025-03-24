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        Van'da kadın kooperatifleri açtıkları stantta ürünlerini tanıttı

        Van Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışına desteklemek amacıyla stant açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:03
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        Van'da kadın kooperatifleri açtıkları stantta ürünlerini tanıttı
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        Van Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışına desteklemek amacıyla stant açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Kadın ve Alile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Van AVM'de kadın girişimcilere destek sunmak için stant açtı.

        Hafta sonu 13 ilçeden birçok kadın kooperatifinin katıldığı stantta hayvancılık, ormancılık, bitkisel ve el sanatları ürünler tanıtıldı, satışı yapıldı.

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