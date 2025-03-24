Van'da kadın kooperatifleri açtıkları stantta ürünlerini tanıttı

Hafta sonu 13 ilçeden birçok kadın kooperatifinin katıldığı stantta hayvancılık, ormancılık, bitkisel ve el sanatları ürünler tanıtıldı, satışı yapıldı.

Kadın ve Alile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Van AVM'de kadın girişimcilere destek sunmak için stant açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

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