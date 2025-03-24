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        MHP Van İl Başkanlığından AK Parti İl Başkanı Arvas'a "hayırlı olsun" ziyareti

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp ile beraberindeki partililer, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:08 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:10
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        MHP Van İl Başkanlığından AK Parti İl Başkanı Arvas'a "hayırlı olsun" ziyareti
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp ile beraberindeki partililer, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güngöralp ile beraberindeki partililer, Arvas'ı ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arvas, Cumhur İttifakı'nın Van için oluşturduğu güçlü sinerjinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

        Arvas, "Cumhur İttifakı, sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman milletimizin ve şehrimizin geleceği için bir arada çalışmaktadır. Bugün burada Van'ımızın daha güçlü yarınları için el birliğiyle mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha gösteriyoruz. Hep birlikte hareket ederek, Van'ı hak ettiği noktaya taşımak için kararlı adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

        Güngöralp ise Van'ın önceliklerini ve ihtiyaçlarını bildiklerini kaydederek, "Her alanda çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Cumhur İttifakı olarak her zaman şehrimiz için, vatandaşlarımıza hizmet için çalıştık ve bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Genel ve yerel seçimlerde en iyi sonucu almak için Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde yine el ele, omuz omuza çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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