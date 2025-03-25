Çatak'taki çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

Van'ın Çatak ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda 280 çiftçiye 36 bin 500 ceviz, elma, armut, kayısı, erik, vişne, kiraz, ayva, badem, dut, nektarin, şeftali ve üzüm fidanı teslim edildi.

Kaymakam Kadir Kılıç, programda yaptığı konuşmada, geçen yıl 35 bin meyve fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Talep doğrultusunda bu yıl da fidan dağıttıklarını anlatan Kılıç, "Burada önemli olan, doğru fidanları doğru mevsimde toprakla buluşturmak. Gelecek kuşaklara daha yeşil ve yaşanılabilir bir gelecek bırakmak önemli. Dağıttığımız fidanlar, sadece çevreye katkı sağlamayacak aynı zamanda ekonomik değer yaratacak." dedi.