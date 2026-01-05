Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:24
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 28 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

