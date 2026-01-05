Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 28 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.