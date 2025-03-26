Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kadir Gecesi mesajı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kadir Gecesi mesajı
        ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güngöralp, mesajında, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirtti.

        Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı ramazanın son günlerini idrak ettiklerini aktaran Güngöralp, şunları kaydetti:

        "Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmuş bulunmaktayız. Manevi lütuf ve bereket kapılarının ardına kadar açık olduğu bu müstesna ve muazzez gecenin, yolumuzu ve ruhumuzu hidayet ışığıyla buluşturması en büyük dileğimizdir. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek ramazan ayında dualarla karşıladığımız Kadir Gecesi hepimiz açısından vazgeçilmez önem ve değerdedir."

        Kadir Gecesi'nin esenlik, huzur ve müjdelerle dolu manevi bir zamanın adı ve mesajı olduğunu bildiren Güngöralp, "Bu itibarla umutsuzluğa, bezginliğe ve karamsarlığa tüm kapılar sürgülü ve tüm gönüller mesafelidir. Vanlı hemşerilerimizin Kadir Gecesi'ni kutluyor, yapılan duaların kabul görmesini içtenlikle niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele başla...
        Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele başla...
        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi
        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi
        Van'da "Kadir Gecesi" programı düzenlendi
        Van'da "Kadir Gecesi" programı düzenlendi
        Van'da "Köy Yaşam Merkezleri" aktif hale getirilecek
        Van'da "Köy Yaşam Merkezleri" aktif hale getirilecek
        Van'da bayram öncesi işletmeleri yönelik denetimler sürüyor
        Van'da bayram öncesi işletmeleri yönelik denetimler sürüyor
        Erciş'te çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
        Erciş'te çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı