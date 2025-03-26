MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kadir Gecesi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngöralp, mesajında, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirtti.

Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı ramazanın son günlerini idrak ettiklerini aktaran Güngöralp, şunları kaydetti:

"Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmuş bulunmaktayız. Manevi lütuf ve bereket kapılarının ardına kadar açık olduğu bu müstesna ve muazzez gecenin, yolumuzu ve ruhumuzu hidayet ışığıyla buluşturması en büyük dileğimizdir. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek ramazan ayında dualarla karşıladığımız Kadir Gecesi hepimiz açısından vazgeçilmez önem ve değerdedir."

Kadir Gecesi'nin esenlik, huzur ve müjdelerle dolu manevi bir zamanın adı ve mesajı olduğunu bildiren Güngöralp, "Bu itibarla umutsuzluğa, bezginliğe ve karamsarlığa tüm kapılar sürgülü ve tüm gönüller mesafelidir. Vanlı hemşerilerimizin Kadir Gecesi'ni kutluyor, yapılan duaların kabul görmesini içtenlikle niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.