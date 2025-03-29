Van'da "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali" düzenlenecek

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda "3. Badem Çiçeği Festivali" düzenlenecek.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, valilik öncülüğünde, Ticaret ve Sanayi Odası, Otelciler ve Turizmciler Derneği ile TURSAB Doğu Anadolu Bölge Temsilciği işbirliğiyle gerçekleştirilecek festivalde fotoğraf yarışması yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, kentin doğal zenginliklerini sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçladıklarını söyledi.

Akdamar Adası'nın ilkbaharda badem çiçekleriyle süslendiğini belirten Şahin, bu güzelliği belgelemek ve paylaşmak için fotoğraf tutkunlarını yarışmaya davet etti.

Şahin, başvuru koşulları ve yarışma takvimiyle ilgili detayların Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını bildirdi.