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        Van'da 14 yıldır aranan firari hükümlü, evin altına yapılan tünelde yakalandı

        Van'da 14 yıl önce meydana gelen deprem sonrasında cezaevinden firar eden hükümlü, babasına ait evin altına yapılan tünelde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:58 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:58
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        Van'da 14 yıldır aranan firari hükümlü, evin altına yapılan tünelde yakalandı
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        Van'da 14 yıl önce meydana gelen deprem sonrasında cezaevinden firar eden hükümlü, babasına ait evin altına yapılan tünelde yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürpınar ilçesi Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2011'deki depremde cezaevinden firar eden hükümlü N.O'nun yakalanması için operasyon düzenledi.

        Gürpınar Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı ile Akbulut Mahallesi'ne giden ekipler, N.O'nun babasına ait evin altına yapılmış tünel tespit etti.

        Tünelde yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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