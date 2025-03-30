Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 65 ABR 111 plakalı otomobil, Erciş-Adilcevaz kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak metrelerce uzağa savruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Hakkari'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Hakkari'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Van'da trafik polisi, çocuklara bayram şekeri dağıttı
        Van'da trafik polisi, çocuklara bayram şekeri dağıttı
        Minik yürekler ilk mektuplarını asker ağabeyleri için kaleme aldı
        Minik yürekler ilk mektuplarını asker ağabeyleri için kaleme aldı
        Van'da toplanan çöpler enerjiye dönüşüyor
        Van'da toplanan çöpler enerjiye dönüşüyor
        'Cilo buzulları son 30 yılda yüzde 55 alan kaybetti'
        'Cilo buzulları son 30 yılda yüzde 55 alan kaybetti'
        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan Ramazan Bayramı m...
        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan Ramazan Bayramı m...