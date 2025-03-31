Van'da terör soruşturmaları kapsamında 36 şüpheli yakalandı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
İlde 16-30 Mart'ta yürütülen çalışmalarda, 36 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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