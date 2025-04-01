Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, sınırdaki askerlerle bayramlaştı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İran sınırında görev yapan askerleri ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile Saray ilçesindeki 1. Hudut Taburuna bağlı Ferdi Akman Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Saray Kaymakamı Eyüp Gürdal ve 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik tarafından karşılanan Balcı, personelle sohbet etti.

Sınırda kutsal bir görevin ifa edildiğini ifade eden Balcı, "Bu görev, vatan, millet sevdası, tarih bilinci, bu vatanın ve coğrafyanın evladı olmakla yapılabilir. Bu yüzden sizler, yağmur, çamur, kar kış demeden tüm zorluklara rağmen, canla başla bu kutsal vatan görevini yapıyorsunuz. Sizlere müteşekkiriz. Allah sizi korusun. Hayırlı görevler diliyorum." diye konuştu.

Balcı, daha sonra hudut birliğinin sorumluluk alanı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.