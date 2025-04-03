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        Van'da sahipsiz köpekler doğal yaşam alanında sağlıklı bir yaşam sürdürüyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da 2 yıl önce kurulan "doğal yaşam alanı" ile kentteki sahipsiz köpekler koruma altında tutularak sokaklarda oluşturdukları tehlike bertaraf ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:06
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        Van'da sahipsiz köpekler doğal yaşam alanında sağlıklı bir yaşam sürdürüyor
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da 2 yıl önce kurulan "doğal yaşam alanı" ile kentteki sahipsiz köpekler koruma altında tutularak sokaklarda oluşturdukları tehlike bertaraf ediliyor.

        Van Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz köpek sorununun çözülmesi ve hayvanların saldırısı sonucu üzücü olayların yaşanmaması için 2 yıl önce çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Kurubaş Mahallesi'ndeki 256 bin metrekarelik araziye, köpeklerin koruma altında tutularak daha sağlıklı yaşam sürdürebilecekleri bir alan oluşturuldu.

        Kent merkezi ve ilçelerden belediye ekiplerince toplanarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen sahipsiz, yaralı ve hasta köpekler, burada kısırlaştırılıp, tedavileri yapıldıktan sonra "doğal yaşam alanı"na bırakılıyor.

        Alanda görevli aralarında veteriner hekimlerin de bulunduğu 15 personel, toplamda 25 bin hayvan kapasiteli alanda koruma altında tutulan yaklaşık 800 köpeğin bakımını yapıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Tekli köpek kulübeleri, yemlik, suluk ve padokların bulunduğu yaşam alanında, sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik çalışma da yürütülüyor.

        - "Hayvanlarımız asla yalnız bırakılmıyor."

        Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Danışmanı Özgür Taylant Koç, AA muhabirine, oluşturulan alanda şu anda 800 sahipsiz köpeğin barındırıldığını söyledi.

        Doğal yaşam alanındaki sahipsiz köpeklerin her gün bakımlarının yapıldığını belirten Koç, "Burada 15 personeliz. Vardiyalı çalışıyoruz. Hayvanlarımız asla yalnız bırakılmıyor. Her gün mamaları ve suları veriliyor, kontrolleri yapılıyor. Veteriner ve tekniker arkadaşlarımız da hayvanlarımızla ilgileniyor." dedi.

        Hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Koç, "Çok geniş bir kapasiteye sahibiz. Sahipsiz hayvanlarımızın rehabilitasyon merkezinde tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor, daha sonra doğal yaşam alanına getiriliyor. Burada her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tedavi olan hayvanlarımızın günlük bakımlarını yapıyoruz." diye konuştu.

        Ekiplerin her zaman sahada olduğunu vurgulayan Koç, "Vatandaşlarımızın şikayetlerini de göze alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İsteyen herkes bize resmi sitemizden ve numaramızdan ulaşabilir. Vatandaşlarımız gerekli koşulları sağladıkları zaman hayvanlarımızı sahiplenebilirler." ifadelerini kullandı.

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