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        Muradiye'de taşkın riski taşıyan derenin ıslah çalışması tamamlandı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Van'ın Muradiye ilçesinde taşkın riski taşıyan derenin ıslah çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:36
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        Muradiye'de taşkın riski taşıyan derenin ıslah çalışması tamamlandı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Van'ın Muradiye ilçesinde taşkın riski taşıyan derenin ıslah çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Uluşar Mahallesi'ndeki derede yürütülen ıslah çalışmasıyla tarım arazileri ve yerleşim alanlarının olası taşkınlardan korunmasının hedeflendiğini ifade etti.

        Bölge müdürlüğünün imkanlarıyla 2 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 2,4 kilometre uzunluğundaki dere boyunca çift taraflı taş tahkimatının yapıldığını aktaran Balta, bu sayede olası taşkın riskinin bertaraf edildiğini kaydetti.

        Çalışmalarda 87 bin 500 metreküp kazı, 159 bin 500 metreküp yükleme, 32 bin 750 metreküp taş tahkimatının yapıldığı bilgisini veren Balta, şöyle devam etti:

        "Bu kapsamlı çalışmalar sonucunda, Uluşar Mahallesi'nden geçen dere ıslah edilerek yaklaşık 1200 dekar tarım arazisi ve civar yerleşim alanlarının taşkınlardan zarar görmesi önlenmiş oldu. Bölge halkının can ve mal güvenliği ile tarım arazilerinin korunması bizim için büyük önem taşıyor. Gerçekleştirdiğimiz dere ıslah çalışmaları sayesinde, taşkın riskini en aza indirdik ve tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamaya katkıda bulunduk. DSİ olarak, ülkemizin her bölgesinde su kaynaklarının etkin yönetimi ve doğal afetlere karşı alınacak önlemler konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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