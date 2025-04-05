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        Artos Dağı'nda çığ altında kalan kayakçı kendi imkanlarıyla kurtuldu

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda snowboard yaparken çığın altında kalan kayakçı Şahabettin Gün, kendi imkanlarıyla kar yığınından kurtulmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:23
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        Artos Dağı'nda çığ altında kalan kayakçı kendi imkanlarıyla kurtuldu
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        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda snowboard yaparken çığın altında kalan kayakçı Şahabettin Gün, kendi imkanlarıyla kar yığınından kurtulmayı başardı.

        Bir grup kayakçı, dün metrelerce karın bulunduğu 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'na tırmandı.

        Yaklaşık 4 saat süren zorlu tırmanışla zirveye ulaşan kayakçılar, bir süre mola verdikten sonra yüksek eğimli bölgeden snowboard ile slalom yaparak inmeye başladı.

        Bu sırada zirveye yakın noktada düşen çığın altında kalan Gün, kar yığınıyla bir süre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

        Çığdan son anda kurtulan Gün'ün arkadaşları da farklı bir güzergahtan iniş yapmak zorunda kaldı.

        Çığın düşmesi ve kayakçının kurtulduğu o anlar, AA ekibince drone ile görüntülendi.

        Kayakçı Gün, AA muhabirine, Artos Dağı'nın dik bir yamacından iniş yaparken kar kütlelerinin kırıldığını fark ettiğini söyledi.

        Bir anda çığın ortasında kaldığını belirten Gün, şunları kaydetti:

        "Son anda kendimi sağ tarafa attım. Yine de çığdan kurtulamadım. Yaklaşık 60 metre sürüklendiğimi tahmin ediyorum. Paniğe kapılmadığım için kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Sorun yaşamadan çığdan çıktım. Arkadaşlarımın da korktuğunu fark ettim. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz."

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