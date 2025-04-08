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        Van'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:23
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        Van'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Esenler Mahallesi'nde F.K.D. (52) evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, F.K.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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