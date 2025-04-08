Van'da çığ riski nedeniyle 4 aydır kapalı olan yol açıldı

Van'ın Başkale ilçesinde çığ riski nedeniyle 4 aydır kapalı olan mahalle yolu, ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle ocak ayında ulaşıma kapanan Yukarı Dallı Mahallesi yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda güçlükle ilerledi.

Kar savurma aracının da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, çığ riski nedeniyle kapalı olan yolun 5 kilometrelik kısmını ulaşıma açtı.

Ekipler, Çaldıran ve Saray ilçelerinde sınır hattındaki yerleşim yeri ve yayla yollarının açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.