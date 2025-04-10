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        Van ve Muş'ta Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Van ve Muş'ta, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:21
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        Van ve Muş'ta Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Van ve Muş'ta, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Van'da valilik bahçesindeki törende İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Mutlu, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluşunu kutlamanın onur ve gurunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu kutsal görevi geçmişten aldıkları ilhamla sürdürme azminde olduklarını belirten Mutlu, şunları kaydetti:

        "İlk kurulduğu dönemde sınırlı imkanlarla başlayan bu teşkilat, bugün modern teknolojilerle donatılmış bir hale gelmiştir. Tarih boyunca vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak, halkımızın huzurunu sağlamak için fedakarlık yapan nice kahramanlarımız olmuştur. Her polisimizin teşkilata kattığı değer örnek olmuştur. Bizler de onların aziz hatıralarını yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz."

        - Muş

        Muş'ta Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis şehitliği ziyaret edildi, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programın ardından Karaman ve polisler, Vali Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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