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        Çaldıran'da çiftçiye meyve fidanı desteği

        Van'ın Çaldıran ilçesinde çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:06 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:14
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        Çaldıran'da çiftçiye meyve fidanı desteği
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde "fidan dağıtım töreni" düzenlendi.

        Programda, üreticilere 27 bin 100 meyve fidanı dağıtıldı.

        Kaymakam Süleyman Bakan, ilçede tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, fidanların hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Üre, İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Yalvaç katıldı.

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        Galeri

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