Çaldıran'da çiftçiye meyve fidanı desteği

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Üre, İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Yalvaç katıldı.

Kaymakam Süleyman Bakan, ilçede tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, fidanların hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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