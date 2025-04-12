Van'da vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

Van'ın Erciş ilçesinde Gazze ile dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail'in saldırıları kınandı.

Vanyolu Mahallesi'nde sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistin'in Gazze kentine yönelik abluka ve saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı destek gösterisinde, katılımcılar tekbir getirerek mahalledeki cami önüne kadar yürüdü.

Gazze halkı için dua eden vatandaşlar, daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Katılımcılardan Yüksel Zorlu, gazetecilere, Gazze halkının yalnız olmadığını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Zorlu, "Gazze'nin yalnız olmadığını, acılarını yüreğimizde hissettiğimizi tüm dünyaya, insanlığa bildirmek amacıyla buradayız. Gazze'nin acılarına ortak olalım. Zulme sessiz kalırsak biz de zulme ortak oluruz. Ne olursa olsun, dualarımızı, sesimizi yükseltelim." dedi.