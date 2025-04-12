Van'da 100 kardiyolog "Girişimsel Akademi Sempozyumu"nda buluştu

Van'da çeşitli illerden gelen 100 kardiyolog, "Girişimsel Akademi 2025 Sempozyumu"na katıldı.

Kardiyovasküler Akademi Derneği öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle "Girişimsel Akademi 2025" sempozyumu düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen sempozyuma farklı illerden 100 kardiyoloji uzmanı katıldı.

Yeni teknolojilerin tanıtıldığı ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgilerin verildiği sempozyumda, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında yapılan cerrahi müdahaleler canlı izlendi.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, gazetecilere, bu tür toplantılarda sağlık alanında yeni bilgiler aldıklarını söyledi.

Programın sürmesi için kamu ve kuruluşlarının sponsorlara ihtiyacı olduğunu belirten Tosun, "Arkadaşlarımızla iki hastanemizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu toplantının kent için önemli olduğunu düşünüyorum. Hocalarımızdan ricamız, bu tür toplantıları kentimizde arttırmaları. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise hastanenin anjiyo laboratuvarında düzenledikleri canlı vaka yayınlarını kardiyologların dikkatle takip ettiğini ifade etti.

Sempozyumun önemine değinen Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Vakaların tamamı oldukça zor. Geçmişte bu tür işlemler bölgede yapılmazken, son dönemde hem ilimizde ciddi bir şekilde yapılmaya başlandı hem de tecrübe aktarımı noktasında önemli bir aşama kaydedildi. Sempozyumda 12 canlı vaka oturumu yapıldı. Ameliyatsız aort kapak değişimi, kalp deliklerinin kapatılması ve daha önce tek seçenek olarak ameliyatla tedavi edilen ciddi ana koroner lezyonları ve çatallanma olarak adlandırılan bifurkasyon stentlemeler, sol atriyal apendiks kapama dediğimiz pıhtı atan deliklerin kapatılması gibi vakalar canlı yayında gerçekleştirilerek tecrübe aktarımına olanak sağlamaktadır. Toplantının ilimizde yapılması bizim için gurur kaynağı."

Kardiyovasküler Akademi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kozan da, "Kalp damar hastalıklarında yapılan girişimsel tedavilerle ilgili gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, ameliyatsız olarak kalp kapağı takmak, doğuştan kalpteki delikleri kapatmak gibi pek çok önemli işlemi başarıyla gerçekleştirdiğimiz bir aşamayı göstermektedir. Yıllar önce, doğu illerimizden insanlar bu tür işlemleri yapabilmek için batıya gitmek zorunda kalırlardı. Tarlasını, öküzünü satıp çözüm ararlardı. Bugün, devletimizin katkıları ve hekimlerimizin özverili çalışmaları sayesinde ülkemizin en ücra köşelerinde bile bu işlemler başarıyla gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.