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        Van'da 31 kilo 822 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da düzenlenen operasyonlarda 31 kilo 822 gram sentetik uyuşturucu ve 8 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:12 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:12
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        Van'da 31 kilo 822 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da düzenlenen operasyonlarda 31 kilo 822 gram sentetik uyuşturucu ve 8 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 7-13 Nisan'da gerçekleştirilen 2 operasyonda 31 kilo 822 gram sentetik uyuşturucu ve 8 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Ekiplerce 1 şüpheli gözaltına alındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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